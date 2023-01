Proteste ambientaliste - Brandalism | ovvero il sabotaggio delle pubblicità anche auto

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bisogna dire che, rispetto ai nostrani vandali imbrattatori di opere d'arte, pur animati essendo da uno stesso spirito si collocano su un ben altro livello, se non altro dal punto di vista della creatività. Con il termine(frutto di una crasi tra brand e vandalism), sidefiniscono i membri di un "collettivo internazionale di artisti e attivisti che intendono contrastare lo strapoteregrandi aziende e della loro, ribellandosi al loro controllo della nostra cultura e dei nostri spazi". Cosa che fanno intervenendo proprio sugli spazi utilizzati dalle big company per celebrare la società dei consumi, alterandone i messaggi per comunicare quella che ritengono essere la verità. Tradotto in pratica, significa modificare i grandi manifesti pubblicitari stradali, cartacei o elettronici ...