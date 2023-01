Prossime uscite su Disney+ gennaio febbraio 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel panorama globale delle piattaforme streaming,sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Un enorme catalogo e nuoveoriginali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età contraddistinguono la proposta on demand della casa di Topolino. Ecco dunque tutte lesuItalia: film serie tv documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 25...

Tag24

Il sindaco Tommaso Naclerio invita i cittadini alla producenza: 'Nondi casa, se non per motivi di estrema necessità'. E la situazione non è destinata a migliorare nelleore. L'...Per scoprire lecontinuate a leggere qui ! Tags Disney Pedro Pascal The Mandalorian trailer ufficiale Panini Comics prossime uscite: i fumetti di gennaio e febbraio 2023 I nuovi contenuti di Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbero essere rinviati, con la Stagione 2 bloccata per un po' di tempo.