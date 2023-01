Procuratore De Lucia a colloquio con Messina Denaro | cosa si sono detti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilcapo di Palermo, Maurizio De, ha avuto uncol boss della mafia Matteo. Deha rassicurato il boss sul fatto che lo Stato gli assicurerà piena assistenza medica. «Ho avuto un brevissimo incontro con Matteoper verificare le sue condizioni cliniche, gli ho assicurato quello che lo Stato deve assicurargli, vale a dire la piena assistenza medica. Ha preso atto e ha ringraziato ma è stato undavvero di pochi minuti - Queste le parole delcapo di Palermo, Maurizio De, a Metropolis del Gruppo Gedi in merito alla cattura di Matteo- Ho lavorato per trent'anni ...

Il Fatto Quotidiano

Così ilcapo di Palermo, De. "La classe politica deve scegliere se darci o no gli strumenti per perseguire reati come la corruzione, che ha le stesse caratteristiche della mafia - ...Ilgenerale ha rimarcato le parole deldi Palermo, Maurizio De, che ha parlato di "una fetta di borghesia " che ha coperto Messina Denaro e la sua latitanza: " La sfida ... Messina Denaro arrestato, il procuratore De Lucia: “Si chiude un conto con periodo stragista, lui… "Ho avuto un breve colloquio con Matteo Messina Denaro, è durato qualche minuto. Gli ho spiegato che è nelle mani dello Stato e gli ho detto che avrà piena assistenza medica. Lui ha… Leggi ...Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha avuto un colloquio col boss della mafia Matteo Messina Denaro. De Lucia ha rassicurato il boss ...