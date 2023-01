Primo trapianto di polmone da vivente in Italia | dono padre-figlio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Eseguito a Bergamo ildidain. Protagonista dell’intervento, effettuato ieri 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è un bimbo di 5 anni proveniente da un’altra regione, che ha ricevuto l’organo dal. Dopo avere donato alil midollo per curare la talassemia che affligge il piccolo fin dalla nascita, il papà ha scelto di privarsi di una parte diper salvare la vita al bambino. “Si tratta di un caso molto raro, con pochissimi precedenti in Europa”, sottolineano dall’Asst bergamasca. Il bambino – spiega una nota del ‘Papa Giovanni’ – soffre di talassemia o anemia mediterranea, una malattia del sangue che ha reso appunto necessario undi midollo, ...

La Repubblica

AGI - È un bambino di 5 anni , proveniente da un'altra regione, ilpaziente in Italia ad essere stato sottoposto, all'o spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , a undi polmone da donatore vivente. Il donatore è il padre del piccolo, che dopo aver ...Di padre in figlio. È un bambino di 5 anni, proveniente da un'altra regione, ilpaziente in Italia ad essere stato sottoposto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a undi polmone da donatore vivente. Il donatore è il padre del piccolo, che dopo aver ... A Bergamo il primo trapianto di polmone da un donatore vivo al figlio di 5 anni affetto da una rara malattia La storia è commovente e sicuramente in futuro diventerà la sceneggiatura di un film. All'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia. Un uom ...Da un padre a un figlio. E’ una storia d’amore e di buona sanità quella che ci arriva da Bergamo, dove un bambino di 5 anni è il primo paziente in Italia sottoposto a trapianto di polmone da vivente, ...