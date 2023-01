Prima in Europa | quarta nel mondo | trionfo di Meloni nel ranking Usa

RaiNews

...a zero emissioni da qui al 2030 quanto meno in. Alfa Romeo darà il via alla sua offensiva già il prossimo anno con il B - SUV che sarà svelato nel primo trimestre del 2024 e che sarà la...Da Mosca nuovo attacco frontale agli Stati Uniti,e Nato . E doccia gelata sulle speranza di un negoziato con l' Ucraina . E' Sergej Lavrov , ...dei nemici che Washington vorrebbe abbattere... Giorgia Meloni prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo Un ranking internazionale premia Giorgia Meloni. È il Morning Consult che, ha spiegato il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto in un ...Buongiorno, e bentornati a bordo di questa newsletter per il nostro viaggio quotidiano fra Pechino e Washington. Oggi il tragitto parte da Davos, dove prima il presidente ucraino Zelensky e poi il can ...