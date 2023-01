(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gli aveva offerto dei soldi in cambio di un. Lo aveva contattato in chat e poi avevano fissato un appuntamento ma l’uomo — un turista albanese di 56 anni — non aveva fatto i conti con la reazione della vittima, un ragazzino di 14 anni con un lieve ritardo mentale, che insospettita dal suo atteggiamento aveva pensato bene di allertare la polizia. Roma: “Volevano fare una tre”, aggredita da fratello e cognato che provano a violentarlaun minore, i messaggi hard dell’uomo La vacanza dell’uomo, a Roma da qualche settimana, è dunque finita agli arresti domiciliari. Fermato dalla polizia lo scorso giovedì, quando la vittima ha denunciato agli agenti cosa era accaduto nell’ultimo mese. Inizialmente, in chat, il 56enne si è dimostrato gentile e simpatico, tanto da ...

Il Corriere della Città

le lusinghe via web, poi l'offerta di denaro in cambio di sesso e infine un bacio forzato contro la volontà della vittima, un ragazzino di appena 14 anni che soffre di un lieve ritardo mentale. ...di allora vive con i nonni e quando i genitori si presentano, lo fanno con la sorellina di ...le sue vittime grazie all'uniforme, è un agente della polizia ferroviaria. Le fa salire nell'... Prima adesca online 14enne, poi gli offre 200 euro per un rapporto sessuale Era a Roma da qualche giorno per una vacanza e scorrendo i social aveva visto la foto di quel ragazzino. Lo aveva abbordato e dopo qualche conversazione in chat aveva cominciato a molestarlo. Fino a..