Tiscali Notizie

Airfinity rialza leAirfinity ha spiegato di aver rialzato lesui decessi sia in base alla velocità di diffusione del contagio sia per la ma ncanza di informazioni chiare sulla ...Al momento, è ancora troppo presto per lanciarsi ino meno, perchè le informazioni sono poche e soprattutto ancora parziali. Ma, numeri alla mano, secondo il monitoraggio a cura ... Previsioni nefaste in Cina in vista del Capodanno lunare: si va verso i 36.000 morti al giorno per Covid Un picco di 36mila morti al giorno a causa del Covid è previsto in Cina durante le vacanze del Capodanno lunare che partiranno nel fine settimana, ...A distanza ormai di tre anni, la pandemia tiene ancora banco: dopo la preoccupante ondata registrata in Cina, un nuovo allarme - che potrebbe estendersi al resto del mondo - arriva dagli Stati Uniti d ...