Previsioni immobiliari del Gruppo Tecnocasa 2023 | compravendite tra 680 e 700mila e prezzi tra +1% e +3%

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) MILANO – “Il 2022 chiuderà con volumi diimportanti, a livelli che non si vedevano da tempo. Alla luce di questo, il 2023, secondo le nostreregistrerà un calo delle transazioni eancora in leggera crescita. L’aumento dei tassi di interesse, che inizia già a farsi sentire su chi necessita di importanti interventi di mutuo e le incertezze economiche e lavorative porteranno ad un ridimensionamento della disponibilità di spesa. Potrebbe quindi accadere che, per una fascia di potenziali acquirenti, possano non esserci i requisiti per accedere al credito o per accedervi con importi più bassi”. Lo afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio StudiTecnocasa. GRANDI CITTÀ PREVISIONE ANDAMENTONEL 2023 BARI Tra +2% e +4% BOLOGNA Tra +2% e +4% FIRENZE Tra ...