Presidente Sampdoria furioso | “Gli arbitri vogliono mandarci in serie B”

Sky Sport

Con loro anche Ciro Ferrara e ildella Figc Gabriele Gravina. Gianluca Vialli, Dino ... Lo ha annunciato la, squadra nella quale Vialli ha militato per 8 anni, con una nota sul ...Tra i presenti, ildella Figc Gabriele Gravina e gli amici di sempre Roberto Mancini, ... il coraggio e la generosità d'animo Il messaggio da parte della: una foto dei tempi in ... Empoli-Sampdoria, Lanna: "Siamo stanchi, ennesimo episodio che ci penalizza" Antonio Romei, in linea con quanto detto dal presidente Marco Lanna, chiede più attenzione per la Sampdoria, senza considerarla già in Serie ...Leonardo Semplici irrompe nella corsa per la panchina della Salernitana e diventa un serio candidato per la panchina granata. Accelerata del club granata con l'ex tecnico di Cagliari e Spal ...