Presentato ddl sulla soggettività giuridica dal momento del concepimento

Spunta un nuovo disegno di legge 'pro - life' al Senato, questa volta targato Fratelli d'Italia. Dopo ilda Forza Italia a inizio legislatura arriva quello del senatore di Fdi Roberto Menia, intitolato 'modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità ...Dopo ilda Forza Italia a inizio legislatura arriva quello del senatore di Fdi Roberto Menia , intitolato "modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della ... Aborto, ddl 'pro-life' di Fdi: "Soggettività giuridica inizia dal concepimento" Udine, 18 gen - "Gli emendamenti al ddl 188 (incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) che saranno portati in Aula sono anche il frutto di un'interlocuzione con le categorie ...(Adnkronos) - Spunta un nuovo disegno di legge 'pro-life' al Senato, questa volta targato Fratelli d'Italia. Dopo il ddl presentato da Forza Italia a inizio ...