Prescrizione? Bocchino smaschera Travaglio e lui va in tilt

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, ha garantito che non toccherà le intercettazioni per mafia e terrorismo, ma limiterà quelle per gli altri reati. La rassicurazione non convince Marco. Il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, in collegamento con il talk di LA7 “Otto e Mezzo”, mercoledì 18 gennaio, è partito lancia in resta: “Ma come si fa?! Questo non è neanche un ministro, è una macchietta. A Natale ha detto che i mafiosi non parlano al telefono, poi i carabinieri del Ros arrestano Matteo Messina Denaro e ribadiscono che senza le intercettazioni sarebbe ancora latitante”. Con tono sarcastico ha aggiunto: “Così oggi Nordio poveretto ha dovuto rettificare. Ogni volta che mette una toppa fa un buco. In un Paese serio non farebbe niente, starebbe in pensione, felici e contenti che non faccia più il magistrato”. Reazione velenosa di Italo ...