Premier League 2022 2023 | beffa Manchester United | il Crystal Palace pareggia al 91?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)al Selhurst Park per ilche non va oltre l’1-1 contro ile vede sfumare l’aggancio alla seconda piazza della classifica di. La terza settimana di campionato delsi apre con un pareggio che spegne l’ambizione dei Red Devils dopo sette vittorie consecutive. La squadra di Ten Hag non piazza il sorpasso momentaneo sulCity e non riesce a mettere pressione all’Arsenal in vista del confronto diretto del 22 gennaio. Ad indirizzare la sfida, al 43?, è il gol di Bruno Fernandes: Eriksen scatta in profondità in area e scarica per il portoghese che ha tutto lo spazio per calciare in rete su rigore in movimento. Al 72? il...