Preghiera del mattino del 18 Gennaio 2032 | “Rendimi umile”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... non si tratta della giusta 'idea' di Dio; si tratta piuttostomodo giusto di glorificarlo, di ... risalente al V secolo: ut legem credendi lex statuat supplicandi - la legge della...... quando, visitò la cattedrale di Colonia, e si raccolse indavanti al reliquiario che ... questo, Egli sta facendo tuttora." (Discorso20 agosto 2005). Ai quei Re Magi, che venivano da ... La preghiera del Papa per le madri dei soldati e i fiori (non solo) di Seeger Da oggi a mercoledì 25 si svolge la settimana per l’unità dei cristiani. Iniziative sono in programma anche a Forlì, dove venerdì alle 20.30 in Cattedrale ci sarà la preghiera ecumenica per la pace ch ...Dal giorno dopo la Giornata del dialogo ebraico cristiano si svolge fino al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ...