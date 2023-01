Posillipo corsaro sul campo di Anzio | la soddisfazione di Mattiello

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSplendido successo esterno del C.N.che espugna lo Stadio del nuoto disuperando il Waterpolis per 12-9. I rossoverdi tornano cosi alla vittoria centrando tre punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Nonostante l’assenza di Julien Lanfranco, la formazione di Mister Brancaccio vince uno scontro diretto ed aggancia l’in classifica. Il primo gol della partita è dell’con Lapenna che colpisce in beduina, risponde Stevenson con un gran tiro dalla distanza. La squadra laziale si riporta in vantaggio con il rigore di Cuccovillo, ancora Stevenson risponde su rigore. Si segna molto nel primo parziale, Cuccovillo riporta avanti i suoi sfruttando una doppia superiorità numerica, Briganti pareggia in controfuga. Il gol di Lapenna, ancora in superiorità, fissa il ...