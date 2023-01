Pomezia | travolta mentre attraversa la strada | 53enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Stavando laproprio nei pressi del pronto soccorso, quando un’auto l’ha investita, scaraventandola a terra e facendole sbattere violentemente la testa. L’incidente è avvenuto anel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:50, sulla via del Mare, in direzione Torvaianica, a poca distanza dalla Casa di cura S. Anna. Vittima del sinistro una donna di 53 anni. La signora stavando laquando una Peugeot guidata da una donna l’ha investita, facendola cadere. Investita sulla via del Mare Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, poi trasportata al pronto soccorso del S. Anna in, dove è attualmente ricoverata in attesa di terminare gli accertamenti e della prognosi. ...