Pomezia | auto-ariete per assaltare il negozio | poco prima il colpo ad Anzio FOTO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Hanno usato l’per sfondare la vetrina ed entrare, per poi portare via la cassa continua con dentro il denaro dell’incasso della giornata appena trascorsa. Ma l’allarme ha fatto saltare i loro piani. I banditi hanno agito nella notte di oggi, 18 gennaio, a, in via Naro, intorno alle ore 2:30. Obiettivo dello store di casalinghi e detersivi “Risparmio Casa“, nel centro commerciale all’altezza di via del Castelli Romani. I malviventi, prendendo la rincorsa dal parcheggio vuoto, hanno mirato verso la serranda del, centrandola più volte fino a quando sono riusciti a sfondare sia la serranda che il vetro all’interno. L’allarme Ma l’allarme è scattato, facendo allertare la vigilanza privata, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari della Compagnia disi sono ...

