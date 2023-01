(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Sono 293 milioni gli euroti dal Mit, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), per gli investimenti indidellenelle reti di distribuzione dell'e relativi interventi di digitalizzazione e di monitoraggio delle infrastrutture. Lo comunica una nota del ministero. Si tratta di una seconda tranche di finanziamenti: in totale sono statiti 900 milioni di euro per 33 interventi volti a ridurre ledinelladegli acquedotti. Entro il 31 dicembre 2024 circa 45.500 chilometri di condotte ad usosaranno attrezzate con strumentazioni e sistemi di controllo ...

Adnkronos

Il MIMS - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha assegnato 293 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), per investimenti in progetti di riduzione delle perdite idriche e relativi interventi di digitalizzazione monitoraggio delle infrastrutture . Si tratta di una seconda tranche di finanziamenti : ...... attraverso modalità ecosostenibili in linea con quanto previsto nel Patto per il lavoro e per il clima per la neutralità climatica nel 2030 e con gli obiettivi indicati dalcon risorse del(... Pnrr, Mit assegna 293 mln per progetti riduzione perdite rete acqua potabile Il MIMS - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha assegnato 293 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa ...(Adnkronos) - Sono 293 milioni gli euro assegnati dal Mit, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per gli investimenti in progetti di riduzione delle perdite nelle reti di dis ...