leggo.it

La figlia: 'Come se si fossero aspettati' Badante nega tutto Secondo la denuncia, 'la badante le provocava dolore dandole fortialle braccia e alle gambe lasciandole in molte occasioni ...La figlia: 'Come se si fossero aspettati' Badante nega tutto Secondo la denuncia, 'la badante le provocava dolore dandole fortialle braccia e alle gambe lasciandole in molte occasioni ... Pizzicotti e parolacce alla paziente di 90 anni, badante moldava accusata di maltrattamenti