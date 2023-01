Pif ospite a Cartabianca sbotta | “Mi fai schifo | querelami | ma vaffa…” | L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel corso della puntata di, il format di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer, Pif èto. Ecco per quale motivo Aieri sera Bianca Berlinguer ha avuto tra gli ospiti Pif per commentare l’arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo il servizio mandato in onda nel corso della serata l’attore e giornalista èto per via di un’intervista. Facciamo un passo indietro. Il servizio in questione ha mostrato anche delle interviste a persone che non si sono dette contente dell’arresto del boss mafioso. Tra questi un uomo che ha detto: “Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?” Parole che hanno fatto saltare Pif dalla poltrona e che ha replicato senza usare mezzi termini: “Fa incavolare, perché una volta negavano negli anni ’70. ...