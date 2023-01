Pierpaolo Pretelli a Boomerissima con un iconico monologo | “Ci avete costretti”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nella serata di ieri, su Rai 2, è andata in onda la seconda puntata di, con Alessia Marcuzzi. Anche questa volta, l’amata conduttrice ha potuto accogliere in studio ospiti d’eccezione. In particolare, ha avuto modo di interagire con, reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Il compagno di Giulia Salemi si è esibito in unche ha lasciato tutti senza parole. Il tema principale è stato quello del confronto generazionale.sorprende tutti con il suo: “Sapete perché sono qui?”si presenta come un programma leggero e divertente. In ogni puntata, i partecipanti vengono divisi in due squadre contrapposte. Lo scopo è quello di ...