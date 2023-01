Piera Chiodi morta in Kenya | addio all' angelo italiano ' dei bimbi sieropositivi' Colpita da un malore | aveva 80 anni

L'Eco di Bergamo

Morta per un malore, bergamasca: era stata definita un 'angelo della solidarietà italiana in Kenya', dove dirigeva da sola un orfanotrofio con oltre 130 bambini in gran parte sieropositivi nel villaggio di Mambrui. Piera Chiodi, originaria di Bergamo, nota a tutti anche come "l'angelo della solidarietà italiana in Kenya", si è spenta a ottant'anni dopo una lunga malattia. Con il marito fondò un orfanotrofio a Mambrui.