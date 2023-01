Piemonte | la legge ‘Allontanamento Zero’ tutela la logica della famiglia patriarcale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La Giunta regionale delsi sta distinguendo in questo periodo per l’approvazione di leggi fortemente identitarie, ideologiche e strumentali che negano l’autodeterminazione delle donne “costringendole” a portare avanti gravidanze indesiderate, limitandone l’accesso alla contraccezione (la contraccezione gratuita rimane un’utopia in), imponendo un modello dinaturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, non riconoscendo, di fatto, altri tipi di. Il bando che ha spalancato le porte dei consultori alle associazioni anti abortiste, l’istituzione del Fondo “Vita nascente” per l’assegnazione di risorse per lamaternità che vengono erogate agli stessi movimenti pro-vita e infine la“Allontanamento 0 – Interventi ...