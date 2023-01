Perù | Lapadula testimonial delle nuove maglie

Tutto Cagliari

... Matteo Brunori da una parte e Gianlucadall'altra. I due oriundi diversi, il primo nato in Brasile ma italiano a tutti gli effetti, il secondo nato in Italia ma con ilnel sangue a tal ...Nell'occasioneha donato il pallone con cui ha segnato ieri nella gara di Frosinone a ... e in particolare sentirmi una volta di più legato alche è interessato da vicino all'argomento ... Adidas presenta la nuova maglia del Perù: Lapadula tra i testimonial (VIDEO)