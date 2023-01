Persona 4 Golden | ecco la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, lacompleta di, titolo ormai risalente al 2012 riportato in auge da Atlus con una nuova release su console di nuova e passata generazione Lo straripante successo di5 Royal (primo capitolo della serie ad essere stato adattato in italiano, per dire) ha spinto Atlus a dare nuova linfa vitale ai capitoli principali di un franchise che, proprio come quello di Shin Megami Tensei, era rimasto piuttosto rinchiuso nella sua nicchia, perlomeno in occidente. E proprio per questo motivo, abbiamo visto arrivare3 Portable esu PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch proprio oggi, 18 gennaio. In realtà4 ...