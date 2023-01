Perché l’intelligenza artificiale non segnerà la fine della creatività umana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il futuro delè già qui, a portata di mano, e si sta prendendo tutto, anche le facoltà cognitive superiori finora considerate accessibili solo ad una mente. Spero non ve la prendiate se preferiamo sorvolare sui robot killer e le macchine super intelligenti del tipo Matrix o Terminator. Questi scenari vanno bene per produrre film e titoloni acchiappa-click, ma questo futuro distopico è talmente remoto e improbabile che parlarne ci distoglierebbe da sfide ben più immediate e interessanti. Molto più stimolante, specie per chi bazzica il mondo dell’arte, è osservare invece i giganteschi passi in avanti compiuti dai modelli di apprendimento automatico generatori di immagini. Programmi che, malgrado le sbalorditive capacità artistiche e creative, possono essere chiamati “intelligenti” solo nel senso molto ...