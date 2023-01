Perché bisogna essere pazienti con De Ketelaere

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La scorsa settimana, contro il Torino, Charles Dericeve un passaggio in area di rigore. Quando la palla arriva a lui, di solito, il mondo rallenta, decelera, si assesta su una velocità minore. È il suo pregio, il motivo per cui è un giocatore speciale, ma stavolta c’è qualcosa di disturbante nella sua lentezza. La palla gli arriva sul destro, non il suo piede migliore, e in più la capisce tardi. Se fate attenzione, sentirete montare un brusio sempre più sconfortato tra i tifosi del Milan. Lo specchio della porta si è richiuso, in mezzo non c’è nessuno, e allora Degira sui tacchi e torna indietro. Non è quel tipo di giocatore che affretta una giocata, figuriamoci in questo momento in cui non gli riesce niente. Ancora più forte, allora, si alza questo lamento di impazienza, di insoddisfazione, di frustrazione che non ha solo a che ...