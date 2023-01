Per Bonomi solo con gli Eurobond l' Ue resisterà alla competizione con gli Stati Uniti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Secondo il presidente di Confindustria Carlo, l'Europa dovrebbe fare ricorso agli: è questa la risposta che ha fornito nel corso di alcune interviste da Davos, in Svizzera, dove si sta svolgendo in questi giorni l'annuale edizione del World Economic Forum. Il presidente di Confindustria ha ascoltato l'intervento di Ursula von der Leyen, che ha annunciato un nuovo “Piano industriale Green deal”. Per, la presidente della Commissione europea avrebbe quindi "rilanciato un’idea di Confindustria", il Fondo sovrano europeo: che però "dovrebbe tenere tutto a 360 gradi", e non concentrarsisull'economia green. Dopo aver fatto emergere la sproporzione fra i diversi paesi che beneficiano dei 540 miliardi messi sul tavolo dall'Ue nell'ambito degli aiuti di stato (il 49,3% sarebbe stato utilizzato ...

, la presidente della Commissione europea avrebbe quindi 'rilanciato un'idea di Confindustria', il Fondo sovrano europeo: che però 'dovrebbe tenere tutto a 360 gradi', e non concentrarsi ...Si inizia giovedì con il semiologo Marcello La Matinaapprofondire "Il futuro dell'ambiente"; ... su "Il futuro della Chiesa"; de "Il futuro del lavoro" si parlerà il 15 marzo con Sabrina, ... Bonomi: "Per vincere la corsa industriale servono gli Eurobond" "In Ucraina, la ricostruzione non dovrà essere solo economica, ma sociale. Nella mia prima missione ero stato a Bucha, dove sono stati ...Il presidente di Confindustria ha ricordato, per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel 2022, che dei 540 miliardi autorizzati dall’Unione europea, praticamente il 50% li ha presi la Germania e il 30% ...