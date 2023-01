Pensioni | Brambilla | portare le basse a 1000 euro costa 27 mld

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)lea 1.000costerebbe 27 miliardi l'anno e porterebbe in pochi anni l'Inps al default. Lo ha detto il presidente di Itinerari previdenziali, Albertopresentando ...

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato. Portare le pensioni basse a 1.000 euro costerebbe 27 miliardi l'anno e porterebbe in pochi anni l'Inps al default. Lo ha detto il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla presentando il decimo Rapporto dell'Istituto di ricerca. "Se si portassero le pensioni basse a questo livello perchè le persone ... 5 milioni coloro che hanno le pensioni integrate al minimo), il 43,48 dei quasi 16,1 milioni di pensioni economiche del Paese - afferma il presidente del Centro studi Itinerari previdenziali Alberto Brambilla.