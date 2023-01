Pensioni di febbraio 2023 Tutti più ricchi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A partire daledegli italiani saranno sostanziose. Scopriamo cosa accade dal prossimo mese. Circa l’erogazione dei nuovi assegni minimi per coloro che hanno un’età che risulta essere over 75, passano dalla cifra di 525 euro del 2022 a quella dei 600 euro. Con gli assegni erogati ai primi di, dovrebbe arrivare un aumento della percentuale di 7,3%. Si assiste a un aumento effettivo della percentuale di 5,3%.dipiu?– FormatonewsQuello che va precisato è che si assiste al via libera arrivato l’ultimo giorno utile dell’anno 2022. Con l’assegno diarrivano anche gli arretrati che devono essere calcolati. ...

Today.it

ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 riunione DPCM 21per modifiche requisiti con Forze Sociali Eredità zio senza figli. A chi spetta con testamento o senza. Tutti i ...L'ex eurodeputato dovrà ricomparire adavanti alla giustizia belga per un riesame della ... Per arrivare ad un'ipotesi di riforma delle'credo ci dobbiamo dare dei tempi e credo che ... Pensioni, ora scattano gli aumenti: tutti gli importi Partono i tavoli di rinnovo per i contratti dei dirigenti pubblici e per i medici. Le novità sono molte. A partire dalla digenza pubblica per la quale saranno previsti ...Torna in primo piano il tema delle pensioni, uno di quelli che l'Unione Europea ha imposto fra le riforme da attuare per conseguire i fondi del Pnrr. Dopo gli incontri fra il governo Draghi e le parti ...