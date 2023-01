Pensione anticipata | ha sempre un costo per il lavoratore che perde sull’assegno

QUOTIDIANO NAZIONALE

...con cui disegnare un sistema di pensionamento flessibile che fissi un'età d'accesso alla... per evitare lo scalone Fornero e individuare forme di uscita", ha spiegato alla ...Quali sono le categorie che possono contare sulladi vecchiaia. Per uscire dal lavoro serve una doppia domanda ... Come andare in pensione prima per lavori usuranti e notturni: la guida (Adnkronos) - Conto alla rovescia per l'avvio del tavolo di confronto su una delle riforme più attese nel Paese, quella sulle pensioni con cui mandare definitivamente in soffitta la legge Fornero. La ...Gentile esperto, ho chiesto il riconoscimento dei contributi figurativi relativi al periodo di leva. Questi contributi sono gli unici della mia situazione ...