Pendolare Napoli-Milano | la vita della bidella Giuseppina | “Gli affitti costano troppo” Polemiche sui social

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Fa discutere suiil caso diGiuliano, 29enne che ha dichiarato di viaggiare ogni giorno dae ritorno perché non può permettersi un affitto nella città meneghina. In un’intervista a Il Giorno, ha spiegato la scelta di percorrere 1.600 chilometri al giorno per lavorare al liceo artistico Boccioni di, dove è stata assunta a settembre come bi. “Tra affitto, bollette e spesa, avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così, continuando a vivere a, dove abito con i miei genitori, riesco anche ad avere dei risparmi”, ha raccontato, che dice di avere uno ...

Giuseppina 29 anni è una bidelladi un liceo milanese che ogni giorno trascorre 10 ore in treno, daa Milano Giuseppina si sveglia alle 3:30 di mattina e non rientra a casa mai prima delle 23.30. Tutto è calcolato al ...Giuseppina, che ha 29 anni, vive con i genitori, la nonna e i suoi cani. "Questo mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo - ha aggiunto - mi ritengo ... Giuseppina Giuliano, la bidella pendolare da Napoli a Milano: «Treno costa meno di una stanza in affitto» Ecco come potrebbe contenere i costi la pendolare. Ma qualcosa non torna sulle dichiarazioni relative al monte ore ...