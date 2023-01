Today.it

... qualcosa che si adattasse alla nostra vita abbastanza facilmente, ma non andavamo necessariamente alla ricerca di unparticolare', ha detto. Una casa pervedi anche Il pechinese Wasabi è ...- - > Leggi Anche Enzo Salvi in lacrime per la sua labrador: 'è stata avvelenata' Una taglia per trovare chi ha avvelenato il- Snoopy è stato male nei primi giorni di novembre e, ... Peggy, il cane in gara per essere il più brutto della nazione Si crede che sia un Carlino incrociato con un cane crestato cinese. La proprietaria dell’esemplare in lizza per il dubbio titolo ha detto che ha scelto di adottare il cane eccentrico perché sembrava c ...