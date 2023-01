Pd | dem verso assemblea | oggi riunione comitato per Manifesto**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il Pd prepara l'nazionale di sabato a Roma.alle 18 si riunirà ilcostituente sul Manifesto dei Valori. Potrebbe essere l'incontro conclusivo prima dell'appuntamento di sabato. Il percorso delha visto momenti di dialettica accesa sul superamento o meno del Manifesto del Lingotto e abbandoni, come quello dello scrittore Maurizio De Giovanni e di Luigi Zanda. "Si è parlato più di questo che del lavoro interessante che è stato fatto...", osserva Marina Sereni, membro del. "C'è stata una vera discussione produttiva tra persone con storie diverse". Il frutto del lavoro svolto verrà votato all'di sabato, ma ancora non è stato definito come, visto che si tratterebbe di un documento 'aperto' e non conclusivo. ...