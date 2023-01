Pd | Bettini | ' scissione? Siamo al 14% | mancherebbe ci spaccassimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Penso che per 'mischiare' i nostri iscritti, dobbiamo permettere loro di decidere su alcuni temi, su quesiti posti dal gruppo dirigente. In questo modo si destrutturano le correnti e si impegnano le aree politiche a contribuire a una sapienza concentrata. Vorrei che qualcuno dei candidati dicesse con forza che dobbiamo cedere la sovranità anche verso il basso, i nostri militanti non vogliono essere 'usati' ma sentirsi parte di una sovranità che via via si afferma. Questo mi pare molto importante". Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, durante una diretta con il deputato Pd Roberto Morassut sul sito del Fatto Quotidiano, sui temi del libro 'A sinistra. Da capo' "Nei sondaggial 14%, cialtro che ci spaccas! Penso che ci voglia una discussione vera, non ...