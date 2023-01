Pd | Bettini presenta ‘A sinistra Da Capo’ Schlein | “Opposizioni lavorino unite su salario minimo” Orlando | “Basta posizioni moderate”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Il problema del Pd? Non è l’egemonia della. Dov’è questa? Mi interessa il programma di Elly, perché sento una visione nuova, un’urgenza di una risposta che non sia l’apologia dello status quo“. Rivendica di “non voler dare indicazioni di voto, ma solo un contributo di idee”, in vista del Congresso del partito, Goffredo, nel corso dellazione del suo libro “A. Da Capo” (edito da Paper first) presso la sede della Filt Cgil a Roma, con ospiti l’ex ministro del Lavoro Andrea, il deputato Roberto Morassut e la stessa deputata e candidata al Congresso dem. Eppure, dalladel partito, seppur senza endorsement ufficiali e chiari, sono ormai partite le prove di avvicinamento e di intesa verso ...

Il Fatto Quotidiano

...delle caratteristiche irrisolte e paradossali. Un esempio delle incoerenze di fondo sta nella riflessione di Goffredo, uno dei padri nobili del Pd. Abbonati per continuare a leggere ...... Jazz Italian Platform e Italia Jazz Club JAZZER powered by HERAFerrara in Jazz 2022 - ...00 alle ore 22:00 PRESIDENZA Federico D'Anneo DIREZIONE ARTISTICA FrancescoUFFICIO STAMPA ... Pd, Bettini presenta ‘A sinistra. Da Capo’. Schlein: “Opposizioni lavorino unite su salario… Retroscena/Perché gli ex "scissionisti" di Articolo 1 possono giocare un ruolo decisivo, con un occhio alla futura alleanza col M5S ...Nella sala Rossini della federazione dell Filt-Cgil di Roma, si presenta il libro dell'ex coordinatore del Partito democratico. Che dice: "Il problema del Pd è l’apologia dello status quo. Per questo ...