(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LEEDS () - Nessun problema per il Leeds , che nel replay di FA Cup con il Cardiff , dopo il 2 - 2 del primo confronto, elimina i gallesi con un roboante 5 - 2 e vola ai sedicesimi di ...

Corriere dello Sport

LEEDS (Inghilterra) - Nessun problema per il Leeds , che nel replay di FA Cup con il Cardiff , dopo il 2 - 2 del primo confronto, elimina i gallesi con un roboante 5 - 2 e vola ai sedicesimi di ...era fuori partita . I 4 MIRACOLI DI GIGIO - Anche l'Ungheria, nel finale del primo tempo, ha ... Triplice prodezza (con l'ultimo intervento) dopo 5 minuti di gara: prima respinta a mani ... Pazzesco Gnonto, il gol al volo incanta l'Inghilterra. Tifosi increduli: "Ma come hai fatto" L'azzurrino classe 2003 protagonista del successo in FA Cup sul Cardiff della squadra di Marsch , che dopo il 2-2 nel primo confronto con i gallesi, si impone nettamente volando ai sedicesimi di final ...