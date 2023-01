Paul Vecchiali | morto il regista di Once More – Ancora

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)all’età di 92 anni. Ilfu il primo a portare al cinema temi scottanti come l’Aids e omosessualità. Un suo film impressionò Pier Paolo Pasolini che si appassionò ai suoi lavori. Ilera nato ad Ajaccio il 28 aprile del 1930. La sua famiglia era stata sospettata di collaborazionismo e per questo preferì lasciare la città dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale. Fu un grande sperimentatore debuttando sul grande schermo nel 1961 con Les Petits Drames, film muto. Nel 1974 diresse il suo capolavoro, Femmes Femmes che fu in grado appunto di lasciare senza parole Pasolini. Il suo ultimo film uscì nel 2020 col titolo Un soupcon d’amour. Si mostrò sempre grande ammiratore del cinema degli anni trenta dichiarandosi anticonformista e anarchico. Collaboratore di Cahiers ...