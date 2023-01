(Di mercoledì 18 gennaio 2023)TV: ladelledidei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, Nations League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora ...

la Repubblica

...ai giovani e maggior tutela agli anziani e difende gli imprenditori delle cosiddetteIva. Per il leader azzurro in Lombardia i giochi sono già fatti e si confermerà, come dal 1995 ad, il ...La realtàdice che la Roma segna molto di più senza Zaniolo. Su 23 gol complessivi in ... Escluso il poker incassato a Udine, infatti, la Roma ha subito appena 12 reti in 17. In Europa ... Australian open 2023: le partite di oggi. Berrettini battuto da Murray Continua la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate quattro partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migli ...E' quanto ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd, arrivando a Muccia, in provincia di Macerata, nel cratere sismico 2016, tappa del suo tour marchigiano ...