Parlamento Ue “Rafforzare il sostegno all' Ucraina”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – La guerra in, l'aumento del'autoritarismo nel mondo, la politica assertiva della Cina e l'emergenza climatica hanno causato un cambiamento epocale nel panorama geopolitico. IlEuropeo ha adottato le relazioni annuali 2022 sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sull'attuazione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Nel testo della relazione PESC, si chiede all'UE e ai suoi Paesi diilmilitare, politico e umanitario all'e potenziare la loro difesa per contrastare le minacce russe alla sicurezza europea.Secondo il testo, la risposta UE alla guerra di aggressione russa contro l'è seguita con grande attenzione da molte autocrazie in tutto il mondo ed eserciterà un'influenza ...

Linkiesta.it

Grazie alla dotazione del nuovo Fondo , le Regioni potrebberoe istituire una serie di ... a che punto siamo In attesa di una legge quadro nazionale, che pare sempre ferma in, ......chiede al ministero del Lavoro di procedere alla predisposizione della relazione al... Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte chiede invece dile campagne informative ... Il Parlamento Ue chiede agli Stati membri di rafforzare il sostegno militare, politico e umanitario all’Ucraina STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina, l’aumento del’autoritarismo nel mondo, la politica assertiva della Cina e ...La guerra in Ucraina, l'aumento del’autoritarismo nel mondo, la politica assertiva della Cina e l'emergenza climatica hanno causato un cambiamento epocale nel ...