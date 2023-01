Parlamento europeo | chi viene eletto a posto di Eva Kaili

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Cambio al vertice del. Dopo le vicissitudini giudiziarie legate al Qatargate che hanno coinvolto Eva, Strasburgo cambia direzione. Ed elegge il nuovo vicepresidente. La scelta cade sul socialista lussemburghese Marc Angel. La greca Evaè stata destituita lo scorso 13 dicembre in seguito all'arresto nell'ambito dell'inchiesta «Qatargate». Ilvacante resta pertanto in mano al gruppo S&D. Angel è statoal secondo turno raggiungendo le 307 preferenze e superando la maggioranza necessaria di 296. La candidata del gruppo Id Annalisa Tardino (Lega) ha ottenuto 185 voti e la candidata dei Verdi/Ale Gwendoline Delbos-Corfield ne ha ricevuti 98. Hanno votato 645 eurodeputati, 55 le astensioni. Nel gennaio dello scorso anno l'Eurocamera ...

L'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino ha accettato di essere audito dalla Commissione giurisdizionale del. E ha anche decido di autosospendersi dal gruppo socialista S&d . 'Ha aderito all'invito a farsi sentire', hanno spiegato i suoi avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De