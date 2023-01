Parla il braccio destro di Biagio Conte | Tutto cominciò con un tunisino ubriaco

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI -con unincattivito ed, strappato alla facile rabbia della folla. Così Don Pino Vitrano, che conha dato vita ai volontari della Missione Speranza e carità, rievoca il primo incontro con colui che ora tutti ricordano come Fratel. "Ero alla stazione centrale, stavo cercando un ragazzo, e in un momento particolare incontro questo giovane che non conoscevo, che usa delle parole talmente profonde ed evangeliche nei confronti di un fratello che lì stava sbagliando", racconta il religioso in una intervista che Vatican News pubblica mentre a Palermo si celebrano i funerali del missionario laico, "Aveva buttato la pasta a terra appena gliela avevano consegnata, con il piatto e, ma io ancora non ...

