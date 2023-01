Paris Fashion Week | il ritorno di Yves Saint Laurent per la collezione maschile Autunno Inverno 2023-2024

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Prima di Givenchy,aveva presentato lauomofirmata da Anthony Vaccarello che trae ispirazione dalladonna Collection du scandale del 1971. Ecco com’è andata alla, unapresa in prestito dal mondo femminile Se Givenchy pensa a fondere più materiali per trovare la sua risposta verso il futuro,trova la risposta nel suo passato. Laha come colori principali il bianco e il nero, accanto ad alcuni capi in marrone che servono semplicemente per ...

È il momento di una nuova formalità per Matthew Williams , direttore creativo di Givenchy , fondata su una idea di mascolinità sicura e disinvolta. Un messaggio chiaro dalla prima uscita, all'interno ...La collezione è una e bina, un gioco di contrapposizioni che alla fine sanno sintetizzarsi in una visione (e una silhouette) sola. Givenchy autunno inverno 2023 2024 , appena vista allaWeek , mette insieme infatti la visione sartoriale al laser di Matthew Williams con il suo interesse per lo streetwear più sdrucito e vissuto. Due mondi che sembrano inconciliabili, il ... Paris Fashion Week: Williams pensa a un uomo soigné per Givenchy Quella di Matthew Williams è una collezione ricercata, che gioca con i pattern e uno styling iper-stratificato.Matthew Williams manda in passerella alla Paris Fashion Week una collezione divisa in due, che sa alla fine sintetizzare due anime opposte.