Paris Fashion Week | Givenchy presenta la collezione uomo Autunno Inverno 2023-2024

È il momento di una nuova formalità per Matthew Williams , direttore creativo di Givenchy , fondata su una idea di mascolinità sicura e disinvolta. Un messaggio chiaro dalla prima uscita, all'interno ...La collezione è una e bina, un gioco di contrapposizioni che alla fine sanno sintetizzarsi in una visione (e una silhouette) sola. Givenchy autunno inverno 2023 2024 , appena vista allaWeek , mette insieme infatti la visione sartoriale al laser di Matthew Williams con il suo interesse per lo streetwear più sdrucito e vissuto. Due mondi che sembrano inconciliabili, il ... Paris Fashion Week 2023: in scena la moda uomo Autunno/Inverno. Il ritorno di Saint Laurent e Maison Margiela Quella di Matthew Williams è una collezione ricercata, che gioca con i pattern e uno styling iper-stratificato.Matthew Williams manda in passerella alla Paris Fashion Week una collezione divisa in due, che sa alla fine sintetizzare due anime opposte.