Paris Fashion Week | Fursac firma la nuova collezione uomo A I 2023-2024

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha presentato la suaAutunno/Invernocon ladi Gauthier Borsarello – da circa tre stagioni direttore creativo del brand – e sulle note di Ravel, Debussy and Fauré. LaAutunno/InvernodiLadal canale ufficiale di“Per me, attualmente, esistono due tipi di moda. Una moda frenetica che mi spaventa enormemente e un’altra, quella che difendo, più sostenibile, che consiste nel consumare poco e bene. Spesso è questo che attira i grandi professionisti del settore. (…) Dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti. Scegliere il vintage, pezzi che sono stati ...

È il momento di una nuova formalità per Matthew Williams , direttore creativo di Givenchy , fondata su una idea di mascolinità sicura e disinvolta. Un messaggio chiaro dalla prima uscita, all'interno ...La collezione è una e bina, un gioco di contrapposizioni che alla fine sanno sintetizzarsi in una visione (e una silhouette) sola. Givenchy autunno inverno 2023 2024 , appena vista allaWeek , mette insieme infatti la visione sartoriale al laser di Matthew Williams con il suo interesse per lo streetwear più sdrucito e vissuto. Due mondi che sembrano inconciliabili, il ... Paris Fashion Week: Williams pensa a un uomo soigné per Givenchy Un’intersezione tra il tailoring e lo sportswear, la controcultura grunge e il savoir-faire tradizionale. Così può riassumersi il ...Quella di Matthew Williams è una collezione ricercata, che gioca con i pattern e uno styling iper-stratificato.