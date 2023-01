Parco Leonardo | Feola-Fata FdI | “La stazione è lasciata ad un degrado inaccettabile L’Amministrazione riporti la decenza”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Fiumicino – “Continuano ad arrivarci segnalazioni da parte di nostri concittadini che transitano per ladi, considerata ladi Fiumicino, nella quale però si notano grosse carenze di manutenzione e incuria della parte interna”. E’ quanto si legge in un comunicato di Robertoe Patrizia, esponenti del circolo territoriale Fratelli d’Italia Fratelli d’Italia – Patria e Libertà 4 aprile 1992. “Abbiamo eseguito un sopralluogo – aggiungono – nel quale si capisce benissimo la situazione dicon lampioni rotti, pezzi di intonaco mancanti e macchinette per vidimare molto spesso non funzionanti”. “È evidente – si legge ancora – che l’ente delle ferrovie non esegue lavori di manutenzione da molto tempo e invitiamo ...

Il Faro online

