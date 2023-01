Today.it

Eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia: è successo ieri all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo . Un uomo ha infatti donato parte di un polmone al figlio di 5 anni che è affetto da ...Storico intervento chirurgico in Italia. Ieri all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia . Un padre ha infatti donato parte di un ... Papà dona polmone al figlio: è il primo trapianto da vivente in Italia