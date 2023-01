Paola Caruso | la festa di compleanno dopo il dramma del figlio Le foto scatenano gli hater | ' Ha fatto un trapianto facciale?'

leggo.it

ha festeggiato il suo compleanno . La soubrette ha condiviso sui social le foto del party organizzato solo con pochi intimi : dagli scatti appaiono la mamma dell'ex Bonas di Avanti un ...Tags: antonellaclerici chi chirurgiaestetica esempremezzogiorno medicinaestetica raiuno ritocchiniestetici thevoicesenior tv Articolo precedentefesteggia 38 anni Paola Caruso, la festa di compleanno dopo il dramma del figlio. Le foto scatenano gli hater: «Ha fatto un trap Paola Caruso ha festeggiato il suo compleanno. La soubrette ha condiviso sui social le foto del party organizzato solo con pochi intimi: dagli scatti appaiono la mamma dell'ex Bonas di Avanti ...Gossip.it © 2000 - 2022. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e ...