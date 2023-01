Panzeri collabora e decide di patteggiare un anno di carcere

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Antoniodi. L'ex eurodeputato, accusato nel caso Qatargate,con la Procura federale belga, firmando un documento ai sensi della cosiddetta «legge sui pentiti». A renderlo noto la stessa Procura belga in un comunicato. «Antonio, accompagnato dai suoi avvocati, ha firmato, con il procuratore federale, una nota prevista dagli articoli da 216/1 a 216/8 del Codice di procedura penale» che riguardano «i sospetti pentiti in un caso». «Si tratta, da parte dei pentiti, di un impegno a rendere dichiarazioni sostanziali, rivelatrici, sincere e complete circa la partecipazione di terzi e, ove applicabile, la propria partecipazione, in relazione ai reati contemplati dal predetto fascicolo», si legge nella nota della Procura. «è imputato dal 10 ...

