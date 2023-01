Pallone sugli spalti non restituito | 16enne a rischio Daspo dopo la ressa VIDEO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzino di 16 anni rischia di non andare più allo stadio per un lasso di tempo non ancora quantificato perché ha rifiutato di riconsegnare unfinito. E’ la paradossale vicenda andata in scena ieri sera al Maradona durante la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Il giovane riesce a impossessarsi delfinito in tribunauna fase di gioco. Lo blocca, lo mostra ai presenti come trofeo e rifiuta di riconsegnarlo ai raccattapalle. Ne nasce unacon gli steward che si trovano nei Distinti inferiori. In 4-5 aggrediscono ilper tornare in possesso del. Il tutto viene ripreso in uncon i tifosi presenti che provano a supportare il giovane ...

Il Riformista

"Siamo cresciuti in un mondo in cui, invece dei device, c'era il. Si giocava con quello", ... Il mercato degli e - sport Secondo il Rapportoe - sport in Italia 2022 , commissionato a ...Però la partita era in completa sicurezza, perché al di là di qualche pallataattaccanti non ... Ma noi avevamo la gara in perfetta gestione, dovevamo solo sbagliare qualchedi meno. Sul ... Blocca pallone finito sugli spalti e non vuole riconsegnarlo: ressa con gli steward e Daspo per ragazzino 1... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Ha 16 anni, blocca un pallone finito fuori dal rettangolo verde e volato nel settore Distinti durante una partita del Napoli, rifiuta di consegnarlo perché probabilmente vuole portarlo a casa come “tr ...