L'assemblea della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa è stata sciolta oggi dal partitoTehreek - e - Insaf (Pti) dell'ex primo ministro Imran Khan, pochi giorni dopo quella del Punjab, con l'obiettivo di costringere il governo a indire le elezioni anticipate. Il governatore del ...Shaheen Sardar Ali () e Ms. Viviana Krsticevic (Argentina), per accertare le violazioni dei ... Il mondo occidentale, e in parte tutto il mondo che esce dallaguerra mondiale, poggia i ... Pakistan: seconda assemblea regionale sciolta dall'ex premier - Asia L'assemblea della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa è stata sciolta oggi dal partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) dell'ex primo ministro Imran Khan, pochi giorni dopo quella del Punjab, con ...Secondo Husain Haqqani, ex ambasciatore pakistano a Washington, le due parti hanno interesse a mantenere relazioni stabili. Nonostante gli interessi nei due Paesi, è difficile che la Cina si in ...